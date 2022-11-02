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46 минут назад

Черевченко опроверг информацию, что является претендентом на пост главного тренера «Сочи»

Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал информацию, что он является претендентом на пост главного тренера «Сочи». Игорь Черевченко работал в московском «Локомотиве», тульском «Арсенале» и «Химках». В настоящий момент специалист не работает ни в одном из клубов.

Черевченко не претендует на пост главного тренера «Сочи»
Фото: ЧЕМПИОНАТЧЕМПИОНАТ

«Из «Сочи» со мной никто не связывался. У меня есть предложения по работе, но надо разговаривать. Это зарубежные клубы», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее появилась информация, что «Сочи» уволил главного тренера команды Вадима Гаранина перед матчем с московским «Спартаком». Сочинский клуб занимает девятое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 21 очко после 15 сыгранных туров.

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