СМИ: Катар потратил миллионы долларов на слежку за функционерами ФИФА

Правительство Катара потратило свыше $387 млн на крупномасштабную слежку за функционерами Международной федерации футбола (ФИФА). Целью операции являлось недопущение срыва чемпионата мира в стране, пишет портал Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

По данным аналитиков портала, власти эмирата обратились за помощью к американской компании Global Risk Advisors. В рамках заключенных договоренностей ее сотрудники, преимущественно - бывшие агенты ЦРУ, на протяжении многих лет следили за функционерами ФИФА.

Авторы статьи отметили, что слежка также осуществлялась за противниками проведения чемпионата мира по футболу в Катаре. Бюджет проекта составил, по их оценке, $387-$567 млн.

Цель операции заключалась в том, что любой ценой не допустить перенос соревнования в другое государство, подчеркнули исследователи.

Они уточнили, что особенно серьезная работа велась в отношении немецкого функционера Тео Цванцигера, который выступал против проведения в Катаре чемпионата.