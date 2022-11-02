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1 час назад

СМИ: Катар потратил миллионы долларов на слежку за функционерами ФИФА

Илья Родин

Правительство Катара потратило свыше $387 млн на крупномасштабную слежку за функционерами Международной федерации футбола (ФИФА). Целью операции являлось недопущение срыва чемпионата мира в стране, пишет портал Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

СМИ: Катар потратил миллионы долларов на слежку за функционерами ФИФА
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным аналитиков портала, власти эмирата обратились за помощью к американской компании Global Risk Advisors. В рамках заключенных договоренностей ее сотрудники, преимущественно - бывшие агенты ЦРУ, на протяжении многих лет следили за функционерами ФИФА.

Авторы статьи отметили, что слежка также осуществлялась за противниками проведения чемпионата мира по футболу в Катаре. Бюджет проекта составил, по их оценке, $387-$567 млн.

Цель операции заключалась в том, что любой ценой не допустить перенос соревнования в другое государство, подчеркнули исследователи.

Они уточнили, что особенно серьезная работа велась в отношении немецкого функционера Тео Цванцигера, который выступал против проведения в Катаре чемпионата.

Специалистам компании была поставлена задача повлиять на чиновника таким образом, чтобы он изменил свое отношение к вопросу в соответствии с интересами эмирата, добавили эксперты.

Футбол,ЦРУ,
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