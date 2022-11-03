Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам заключительных матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов определился полный список клубов, которые прошли в плей-офф турнира.
Последние две путевки в плей-офф остались за «Миланом» и «Лейпцигом».
В 1/8 финала турнира сыграют «Наполи», «Ливерпуль», «Порту», «Брюгге», «Бавария», «Интер», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Боруссия» Дортмунд, «ПСЖ», «Бенфика», «Милан» и «Лейпциг».
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 7 ноября.
В Лиге Европы участие в еврокубках продолжат «Аякс», «Ювентус», «Байер», «Барселона», «Спортинг», «Зальцбург», «Шахтер», «Севилья».