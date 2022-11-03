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1 час назад

Такого в Лиге чемпионов не было никогда! «ПСЖ» стал вторым из-за удивительного показателя

Чемпионат.com

У французского клуба с «Бенфикой» одинаковые количество очков, голов и даже разница мячей!

Такого в ЛЧ не было никогда: два клуба достигли равенства очков
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В первый игровой день заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сумасшедшая развязка случилась с участием «Тоттенхэма», «Айнтрахта», «Спортинга» и «Марселя». На протяжении двух часов команды менялись местами в турнирной таблице, и всё решилось на самых последних секундах – «шпоры» вырвали победу за несколько секунд до конца игры и расставили всех по позициям.

Видео дня

Во второй день интересные события произошли в группе H. Хотя ещё до старта матчей было понятно, что из группы в плей-офф ЛЧ выйдут «ПСЖ» и «Бенфика». И сначала всё шло по предсказуемому сценарию: «ПСЖ» обыграл «Ювентус» в Турине со счётом 2:1, а «Бенфика» атаковала в гостях «Маккаби». Португальский клуб вообще-то ушёл на перерыв при счёте 1:1, но во втором тайме сделал невообразимое – забил пять голов, доведя счёт до разгромного — 6:1, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов именно с первого места! Португальцы умудрились обойти в таблице «ПСЖ». Объясняем, как так получилось.

«Бенфика» и «ПСЖ» набрали одинаковое количество очков (14). Когда подобное происходит, команды распределяются в таблице по следующим критериям:

  1. Очки, набранные в личных встречах между командами;
  2. Разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах между командами;
  3. Количество забитых мячей в очных встречах между командами;
  4. Если более двух команд равны по вышеуказанным критериям, критерии очных встреч применяются к каждой паре команд;
  5. Разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах;
  6. Количество забитых мячей во всех групповых матчах;
  7. Мячи, забитые на выезде во всех групповых матчах;
  8. Победы во всех групповых матчах;
  9. Победы на выезде во всех групповых матчах;
  10. Дисциплинарные показатели;
  11. Коэффициенты УЕФА.

Так как «ПСЖ» и «Бенфика» дважды сыграли между собой вничью со счётом 1:1, забили по 16 голов и пропустили ровно по семь мячей в группе, то решающим фактором стал аж седьмой пункт: мячи, забитые на выезде во всех групповых матчах. «ПСЖ» забил шесть голов за три матча в гостях, а «Бенфика» – девять (и шесть из них сегодня!). Таким образом, четвёртый мяч Рафы Силвы стал седьмым для «Бенфики» гостевым голом в этом групповом этапе (у «ПСЖ» таких голов шесть).

А забитые после него в концовке два мяча (последний – на 90+2 минуте матча!) позволили португальцам выйти в плей-офф с первого места.

Подобных случаев в истории Лиги чемпионов ещё не было.

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