Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси и стал самым молодым футболистом в истории Лиги Чемпионов, которому удалось забить 40 мячей. Как сообщает «Чемпионат.com», на момент игры ему исполнилось 23 года и 317 дней, тогда как аргентинец забил 40 мячей в возрасте 24 лет и 130 дней.

Напомним, что в заключительном туре этапа Лиги Чемпионов «ПСЖ» удалось обыграть итальянский «Ювентус» со счетом 1:2 — оба мяча забил Мбаппе. В результате команда заняла второе место в своей группе с 14 очками, пропустив перед собой португальскую «Бенфику» — она также набрала 14 очков.