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2 часа назад

Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге Чемпионов

Никита Бородкин

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси и стал самым молодым футболистом в истории Лиги Чемпионов, которому удалось забить 40 мячей. Как сообщает «Чемпионат.com», на момент игры ему исполнилось 23 года и 317 дней, тогда как аргентинец забил 40 мячей в возрасте 24 лет и 130 дней.

Напомним, что в заключительном туре этапа Лиги Чемпионов «ПСЖ» удалось обыграть итальянский «Ювентус» со счетом 1:2 — оба мяча забил Мбаппе. В результате команда заняла второе место в своей группе с 14 очками, пропустив перед собой португальскую «Бенфику» — она также набрала 14 очков.

Отметим, что на групповой стадии Лиги чемпионов текущего сезона Мбаппе провел шесть матчей, за время которых забил семь голов и сделал три результативных передачи. В прошлом сезоне он записал в свой актив шесть голов и отдал четыре передачи за восемь игр.

Футбол,Видео,Лионель Месси,
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