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40 минут назад

Губерниев заявил, что дисквалифицированному тренеру "Химок" Гогниеву нужно дать шанс

Газета.Ruиещё 9

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать главного тренера подмосковных "Химок" Спартака Гогниева на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ).

Губерниев призвал дать шанс дисквалифицированному тренеру "Химок"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Может, человек все поймет. Посмотрим... Людям всегда нужно давать шанс. Если он человек разумный, тогда, я думаю, все будет нормально. А если он умелый человек, по известной терминологии, тогда ему уже ничего не поможет", — сообщил Губерниев "Спорт-Экспрессу".

29 октября "Химки" на выезде уступили московскому "Динамо" в матче 15 го тура РПЛ со счетом 1:6. Гогниев заменил капитана своей команды Дениса Глушакова на 35 й минуте игры, сопроводив его уход с поля грубыми словами. После свистка на перерыв специалист получил красную карточку. Также Гогниев в перерыве матча в нецензурной форме обратился к журналисту Сергею Дурасову. Гогниев возглавил "Химки" в начале сентября, сменив на этом посту Николая Писарева. Он стал уже третьим наставников подмосковной команды в этом сезоне. Под его руководством химчане в восьми матчах РПЛ потерпели шесть поражений. Последние две игры завершились с общим счетом 1:11. "Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице, набрав всего девять очков.

Ранее бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера "Химок" Спартака Гогниева за эмоциональное празднование забитого мяча его команды в конце матча с "Динамо".

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