​Вернер пропустит чемпионат мира после подката игрока «Шахтёра»

Тимо Вернер был заменён уже в первом тайме матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтёра». Нападающий «РБ Лейпцига» не смог продолжить игру после грубого подката Тараса Степаненко на фланге.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Вернер прошёл обследование, по итогам которого пресс-служба «РБ Лейпцига» рассказала плохие новости. У Вернера был выявлен разрыв связки голеностопа. Нападающий не сыграет до конца года.

Таким образом, Тимо Вернер не сыграет за сборную Германии на чемпионате мира в Катаре, который стартует 20 ноября.