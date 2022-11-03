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52 минуты назад

​Вернер пропустит чемпионат мира после подката игрока «Шахтёра»

Евро-футбол.Ру

Тимо Вернер был заменён уже в первом тайме матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтёра». Нападающий «РБ Лейпцига» не смог продолжить игру после грубого подката Тараса Степаненко на фланге.

​Вернер пропустит чемпионат мира после подката игрока «Шахтёра»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Вернер прошёл обследование, по итогам которого пресс-служба «РБ Лейпцига» рассказала плохие новости. У Вернера был выявлен разрыв связки голеностопа. Нападающий не сыграет до конца года.

Таким образом, Тимо Вернер не сыграет за сборную Германии на чемпионате мира в Катаре, который стартует 20 ноября.

Напомним, что «РБ Лейпциг» разгромил «Шахтёр» со счётом 4:0. «Быки» вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.

Футбол,Тимо Вернер,Тарас Степаненко,
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