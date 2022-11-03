Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Сборная России потроллила завершающего карьеру Пике

Газета.Ruиещё 6

Пресс-служба сборной России в социальных сетях отреагировала на завершение карьеры испанским защитником «Барселоны» Жераром Пике.

Сборная России потроллила завершающего карьеру Пике
Фото: ReutersReuters

Сегодня, 3 ноября, 35-летний футболист объявил о завершении спортивной карьеры. Матч 13-го тура Ла Лиги с «Альмерией» станет последним для футболиста.

«¡Muchas gracias, leyenda! (Большое спасибо, легенда)» — говорится в публикации сборной России.

При этом к посту прикреплена фотография с моментом из матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Испании.

скриншот

На снимке Пике играет рукой в собственной штрафной. Пенальти в итоге реализовал Артем Дзюба, а сборная России выбила Испанию, обыграв чемпионов мира 2010 года в серии пенальти.

Пике объявил о завершении карьеры

Пике в футболке «Барселоны» завоевал восемь титулов чемпионата Испании, три трофея Лиги чемпионов и другие титулы. В составе национальной команды Испании игрок выигрывал чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы 2012 года.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав на ноябрьский сбор.

Футбол,Артем Дзюба,Жерар Пике,СБОРНАЯ РОССИИ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители