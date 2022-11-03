Сборная России потроллила завершающего карьеру Пике

Пресс-служба сборной России в социальных сетях отреагировала на завершение карьеры испанским защитником «Барселоны» Жераром Пике.

Фото: Reuters Reuters

Сегодня, 3 ноября, 35-летний футболист объявил о завершении спортивной карьеры. Матч 13-го тура Ла Лиги с «Альмерией» станет последним для футболиста.

«¡Muchas gracias, leyenda! (Большое спасибо, легенда)» — говорится в публикации сборной России.

При этом к посту прикреплена фотография с моментом из матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Испании.

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На снимке Пике играет рукой в собственной штрафной. Пенальти в итоге реализовал Артем Дзюба, а сборная России выбила Испанию, обыграв чемпионов мира 2010 года в серии пенальти.

Пике в футболке «Барселоны» завоевал восемь титулов чемпионата Испании, три трофея Лиги чемпионов и другие титулы. В составе национальной команды Испании игрок выигрывал чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы 2012 года.