Сборная России потроллила завершающего карьеру Пике

Пресс-служба сборной России в социальных сетях отреагировала на завершение карьеры испанским защитником «Барселоны» Жераром Пике.
Сегодня, 3 ноября, 35-летний футболист объявил о завершении спортивной карьеры. Матч 13-го тура Ла Лиги с «Альмерией» станет последним для футболиста.
«¡Muchas gracias, leyenda! (Большое спасибо, легенда)» — говорится в публикации сборной России.
При этом к посту прикреплена фотография с моментом из матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Испании.
На снимке Пике играет рукой в собственной штрафной. Пенальти в итоге реализовал Артем Дзюба, а сборная России выбила Испанию, обыграв чемпионов мира 2010 года в серии пенальти.
Пике в футболке «Барселоны» завоевал восемь титулов чемпионата Испании, три трофея Лиги чемпионов и другие титулы. В составе национальной команды Испании игрок выигрывал чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы 2012 года.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав на ноябрьский сбор.