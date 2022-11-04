«Спартак» обыграл ЦСКА в матче молодежной лиги

Сегодня, 4 ноября, состоялся матч 17-го тура Молодёжной Футбольной Лиги между столичными «Спартаком» и ЦСКА. Команды играли на домашнем поле красно-белых. Противостояние завершилось со счётом 2:1.

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Красно-синие доигрывали матч вдевятером. В других матчах 17-го тура молодёжного первенства «Нижний Новгород» обыграл «Крылья Советов», «Локомотив» на выезде разгромил «Чертаново», «Ростов» оказался сильнее «Сочи», «Зенит» взял верх над «Строгино», а «Краснодар» выиграл у «Академии Кубань».