Как отреагировал Кака на новость о матче ветеранов сборных России и Бразилии

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал о разговоре с известным бразильским футболистом Кака о матче между ветеранами сборных России и Бразилии.

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«Бородюк звонил, да. Но пока никакой конкретики нет. Я разговаривал с Кака, он вообще не в курсе про этот матч. Больше мне добавить нечего.

Если матч состоится — я приму участие. Но вот я день назад разговаривал с Кака. Он на меня таким глазами посмотрел:

«Андрей, ты про что?» Честно, ничего не знаю. Если матч будет — приму участие. Нет — так нет», — передает слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что компания «Телеспорт» готова заплатить 90 млн рублей знаменитым ветеранам сборной Бразилии за участие в матче с командой России образца 2008 года. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Иван Карпов.

Идея провести такую игру принадлежит главе «Телеспорта» Петру Макаренко. Тренером российской сборной станет Александр Бородюк, он занимается подбором игроков в команду.

Предполагается, что за Бразилию могут сыграть такие звезды мирового футбола, как Роналдиньо и Кафу.