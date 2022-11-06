Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Стало известно об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор»

Lenta.ruиещё 6

Стало известно об уходе российского форварда Артема Дзюбы из турецкого клуба «Адана Демирспор». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Стало известно об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор»
Фото: 

По данным инсайдера, нападающий уже расторг контракт с командой. Сам футболист и клуб пока не подтвердили эту информацию.

2 ноября турецкий журналист Салим Манав высказался о возможном уходе Дзюбы из «Адана Демирспор». Он объяснил, что форвард не выходит на поле, потому что тренер команды Винченцо Монтелла предпочитает использовать схему без нападающего. Он подчеркнул, что в любом случае уход россиянина из клуба в данный момент даже не обсуждается.

28 октября президент «Адана Демирспор» Метин Коркмаз высказался о возможной продаже Дзюбы. По его словам, с командой никто не связывался по этому поводу.

«Если мы получим какое-то предложение и Артем сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», — заявил Коркмаз.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

Футбол,Иван Карпов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители