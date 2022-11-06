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2 часа назад

«Ростов» одержал победу над «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ

Чемпионат.comиещё 14

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На 66-й минуте счёт открыл полузащитник ростовского клуба Кирилл Щетинин. На 83-й минуте отличился Данил Глебов, удвоив преимущество ростовчан. На 87-й минуте гостям удалось сократить отставание усилиями Константина Тюкавина. Больше голов в матче зрители не увидели. Для ростовского клуба эта победа стала второй в РПЛ подряд. «Динамо» прервало серию из трёх побед. «Ростов» набрал 32 очка и вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Динамо» (26) располагается на шестом месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).

"Ростов" победил "Динамо" и поднялся на третье место в РПЛ
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом
Футбол,Кирилл Щетинин,Константин Тюкавин,Динамо,Зенит,
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