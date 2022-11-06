В "Зените" отменили выходной после проигрыша "Ахмату"

Руководство петербургского «Зенита» отменило выходной команды после проигрыша грозненскому «Ахмату» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), пишет Bobsoccer.

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По информации издания, теперь 6 ноября вместо выходного дня в тренировочном центре клуба запланирован сбор команды.

Сине-бело-голубые на своем поле уступили «Ахмату» со счетом 1:2. Это поражение стало для команды Сергея Семака первым в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Зенит» пропустил уже на первой минуте встречи. Счет открыл полузащитник «Ахмата» Евгений Харин. Уже через семь минут гости увеличили свой отрыв. Гол на счету Мохамеда Конате.

Во втором тайме «Зенит» смог отквитать один мяч благодаря точному удару Андрея Мостового с передачи Далера Кузяева.