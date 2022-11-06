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1 час назад

В "Зените" отменили выходной после проигрыша "Ахмату"

Газета.Ruиещё 15

Руководство петербургского «Зенита» отменило выходной команды после проигрыша грозненскому «Ахмату» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), пишет Bobsoccer.

В "Зените" отменили выходной после проигрыша "Ахмату"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, теперь 6 ноября вместо выходного дня в тренировочном центре клуба запланирован сбор команды.

Сине-бело-голубые на своем поле уступили «Ахмату» со счетом 1:2. Это поражение стало для команды Сергея Семака первым в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Зенит» пропустил уже на первой минуте встречи. Счет открыл полузащитник «Ахмата» Евгений Харин. Уже через семь минут гости увеличили свой отрыв. Гол на счету Мохамеда Конате.

Во втором тайме «Зенит» смог отквитать один мяч благодаря точному удару Андрея Мостового с передачи Далера Кузяева.

После 16 туров РПЛ «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. У подопечных Сергея Семака 39 набранных очков. Второе место занимает московский «Спартак» (33), третье — ЦСКА (29).

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