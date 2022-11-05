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2 часа назад

ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ

Lenta.ruиещё 6

Московский ЦСКА проиграл «Пари Нижнему Новгороду» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 66-й минуте единственный мяч забил защитник Виктор Александров.

Таким образом, после 16 матчей ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Нижний Новгород» занимает 12-е место, имея в активе 16 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 39 очками.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с московским «Динамо» 13 ноября, а «Нижний Новгород» примет грозненский Ахмат двумя днями ранее.

Футбол,Виктор Александров,Динамо,Зенит,
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