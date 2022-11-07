Экс-игрок "Спартака" Ловчев: в этом году "Химки" уже не воспрянут

«Это итог того, что происходит в «Химках» последние пару лет. Сколько уже тренеров поменялось. Только Юран — то ли два, то ли три раза тренировал. А ведь у каждого тренера свои взгляды на футбол. Вот и стало все валиться.



Мне кажется, в этом году «Химки» уже не воспрянут. Тем более, мы не знаем, какое решение будет принято по поводу Гогниева. Но нормальный специалист туда не пойдет», — заявил Ловчев.