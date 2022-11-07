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59 минут назад

Экс-игрок "Спартака" Ловчев: в этом году "Химки" уже не воспрянут

Газета.Ruиещё 2

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев критично высказался о состоянии подмосковных «Химок», передает «Советский спорт».

Экс-игрок "Спартака" Ловчев: в этом году "Химки" уже не воспрянут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После 16 туров «Химки» набрали 12 очков и идут на предпоследнем, 15-м, месте в турнирной таблице национального первенства.

«Это итог того, что происходит в «Химках» последние пару лет. Сколько уже тренеров поменялось. Только Юран — то ли два, то ли три раза тренировал. А ведь у каждого тренера свои взгляды на футбол. Вот и стало все валиться.

Мне кажется, в этом году «Химки» уже не воспрянут. Тем более, мы не знаем, какое решение будет принято по поводу Гогниева. Но нормальный специалист туда не пойдет», — заявил Ловчев.

4 ноября подмосковный клуб на своем поле обыграл «Оренбург» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ. Эта победа стала для «Химок» третьей в текущем сезоне чемпионата России и первой с 7 августа. До этой встречи безвыигрышная серия красно-черных в РПЛ и Кубке России составляла 15 матчей. Примечательно, что эта серия началась после того, как в августе был уволен с поста главного тренера Сергей Юран.

В текущем сезоне подмосковный клуб трижды менял тренера: сначала был Юран, на его место пришел Николай Писарев, который позднее был заменен на Спартака Гогниева.

Футбол,Сергей Юран,Николай Писарев,Евгений Ловчев,Спартак,
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