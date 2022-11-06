Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
47 минут назад

«Барселона» разделалась с «Альмерией» и захватила лидерство

Евро-футбол.Ру

В 13-м туре Ла Лиги «Барселона» играла против «Альмерии», которая начала побеждать в каждом втором матче. Уже на восьмой минуте Роберт Левандовски бил пенальти за игру рукой со стороны соперника и попал в штангу. Каталонцы едва не доигрались, получив выход один на один с голкипером у Ларжи Рамазани, правда, Марк-Андре тер Штеген выручил.

«Барселона» разделалась с «Альмерией» и захватила лидерство
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Тут же Ферран Торрес, казалось, наверняка бил, и защитник Кайки выбил мяч с линии ворот. Этот же игрок линии атаки «Барселоны» не реализовал выход один на один с голкипером. А вот Усман Дембеле сразу после перерыва справа ворвался в штрафную и поразил дальний угол ворот. Ансу Фати с линии вратарской замыкал прострел Жорди Альбы - парировано, а вот Френки де Йонг добил без помех - 2:0.

«Барселона» по итогам матча потеснила «Реал» с первого места.

Протокол игры:

Барселона 2:0 Альмерия

(1:0) Дембеле Усман 48'

(2:0) Де Йонг Френки 62'

Тер Штеген Марк-Андре •Бальде Алехандро •Пике Херард 84' (Кристенсен Андреас ( 84') •Алонсо Маркос •Альба Жорди •Педри •Бускетс Серхио 68' (Гави ( 68') •Де Йонг Френки•Дембеле Усман 42' 68' (Рафинья Диас ( 68') •Левандовски Роберт •Торрес Ферран 9' 61' (Фати Ансу ( 61')

Запасные: Касадо Марк •Риад Чади •Пенья Иньяки •Гарсия Эрик •Бельерин Эктор •Торре Пабло •Тенас Арнау

Альмерия

Мартинес Фернардо •Кайки 6' 46' (Соуза Диего II ( 46') •Эли Родриго 68' (Эгуарас Иниго ( 68') •Брандарис Хуан •Мендес Убулан •Акиеме Серхио •Робертоне Лукас 79' (Портильо Франсиско ( 79') •Мелеро Гонсало 69' (Пуигмаль Арнау ( 69') •Саму Гарсия •Баптистао Лео 46' (Бабич Срджян ( 46') •Рамазани Ларжи

Запасные: Сентельес Алехандро •Лазаро •Эмбарба Адриан •Посо Алехандро •Де ла Ос Сесар •Туре Эль Билал •Лазаро Диего

Футбол,Диего Соуза,Франсиско Портильо,Жорди Альба,Андреас Кристенсен,Усман Дембеле,Роберт Левандовски,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители