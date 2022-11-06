«Барселона» разделалась с «Альмерией» и захватила лидерство

В 13-м туре Ла Лиги «Барселона» играла против «Альмерии», которая начала побеждать в каждом втором матче. Уже на восьмой минуте Роберт Левандовски бил пенальти за игру рукой со стороны соперника и попал в штангу. Каталонцы едва не доигрались, получив выход один на один с голкипером у Ларжи Рамазани, правда, Марк-Андре тер Штеген выручил.

Тут же Ферран Торрес, казалось, наверняка бил, и защитник Кайки выбил мяч с линии ворот. Этот же игрок линии атаки «Барселоны» не реализовал выход один на один с голкипером. А вот Усман Дембеле сразу после перерыва справа ворвался в штрафную и поразил дальний угол ворот. Ансу Фати с линии вратарской замыкал прострел Жорди Альбы - парировано, а вот Френки де Йонг добил без помех - 2:0.