«Барселона» разделалась с «Альмерией» и захватила лидерство

В 13-м туре Ла Лиги «Барселона» играла против «Альмерии», которая начала побеждать в каждом втором матче. Уже на восьмой минуте Роберт Левандовски бил пенальти за игру рукой со стороны соперника и попал в штангу. Каталонцы едва не доигрались, получив выход один на один с голкипером у Ларжи Рамазани, правда, Марк-Андре тер Штеген выручил.
Тут же Ферран Торрес, казалось, наверняка бил, и защитник Кайки выбил мяч с линии ворот. Этот же игрок линии атаки «Барселоны» не реализовал выход один на один с голкипером. А вот Усман Дембеле сразу после перерыва справа ворвался в штрафную и поразил дальний угол ворот. Ансу Фати с линии вратарской замыкал прострел Жорди Альбы - парировано, а вот Френки де Йонг добил без помех - 2:0.
«Барселона» по итогам матча потеснила «Реал» с первого места.
Протокол игры:
(1:0) Дембеле Усман 48'
(2:0) Де Йонг Френки 62'
Тер Штеген Марк-Андре •Бальде Алехандро •Пике Херард 84' (Кристенсен Андреас ( 84') •Алонсо Маркос •Альба Жорди •Педри •Бускетс Серхио 68' (Гави ( 68') •Де Йонг Френки•Дембеле Усман 42' 68' (Рафинья Диас ( 68') •Левандовски Роберт •Торрес Ферран 9' 61' (Фати Ансу ( 61')
Запасные: Касадо Марк •Риад Чади •Пенья Иньяки •Гарсия Эрик •Бельерин Эктор •Торре Пабло •Тенас Арнау
Альмерия
Мартинес Фернардо •Кайки 6' 46' (Соуза Диего II ( 46') •Эли Родриго 68' (Эгуарас Иниго ( 68') •Брандарис Хуан •Мендес Убулан •Акиеме Серхио •Робертоне Лукас 79' (Портильо Франсиско ( 79') •Мелеро Гонсало 69' (Пуигмаль Арнау ( 69') •Саму Гарсия •Баптистао Лео 46' (Бабич Срджян ( 46') •Рамазани Ларжи
Запасные: Сентельес Алехандро •Лазаро •Эмбарба Адриан •Посо Алехандро •Де ла Ос Сесар •Туре Эль Билал •Лазаро Диего