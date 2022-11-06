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47 минут назад

Глушаков высказался о возможном возвращении в сборную России

Евро-футбол.Руиещё 1

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России.

Глушаков высказался о возможном возвращении в сборную России
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что 35-летний хавбек защищал цвета национальной команды в период с 2011 по 2018 год, забив за это время пять мячей в 57 проведённых встречах.

«Смогу ли попасть в сборную? Моё дело — играть в футбол и получать удовольствие, а остальное зависит не от меня. Я в этом уже убедился», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Свой следующий матч сборная России проведёт 17 ноября против команды Таджикистана в Душанбе, а уже 20 ноября — встретится с Узбекистаном в Ташкенте. Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили наши клубы и сборные от участия во всех международных турнирах.

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