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1 час назад

В «Зените» подозревают, что Чистяков специально плохо сыграл с «Ахматом»

Чемпионат.comиещё 14

Причиной резкой реакции и вывода Дмитрия Чистякова из основного состава «Зенита» стали подозрения руководства клуба в том, что защитник специально плохо сыграл в матче с грозненским «Ахматом». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, близких к игроку, и один источник, близкий к клубу. Напомним, в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка игрока позволила форварду грозненцев Мохамеду Конате забить второй гол гостей. На 32-й минуте игры вместо Чистякова на поле вышел Данил Круговой. После этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Чистяков выведен из основного состава клуба. Поражение в матче с «Ахматом» для команды Сергея Семака стало первым в текущем первенстве РПЛ.

В «Зените» подозревают, что Чистяков специально плохо сыграл с «Ахматом»
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом
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