Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Бензема пропустит ближайший матч «Реала»

Евро-футбол.Руиещё 4

Нападающий Карим Бензема не поможет мадридскому «Реалу» в поединке 13-го тура испанской Ла Лиги против «Райо Вальекано». Об этом в беседе с журналистами поведал главный тренер команды Карло Анчелотти.

Бензема пропустит ближайший матч «Реала»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Бензема не сыграет, пока он не совсем в порядке. Мы думали, что все в норме, но оказалось, что это не так. Поэтому его точно не будет в предстоящем матче», - передает слова итальянского специалиста Marca.

Матч между «Райо Вальекано» и «Реалом» состоится сегодня, 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В случае победы подопечные Анчелотти вернутся на первое место в Ла Лиге.

Футбол,Карло Анчелотти,Карим Бензема,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители