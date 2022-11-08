Каррера: сборная России могла выйти в плей-офф на ЧМ-2022

«Очень расстроен, что сборные Италии и России не сыграют на ЧМ-2022. Италия могла бороться за победу, а Россия – выйти в плей-офф. Отстранение российской команды – плохой прецедент для всего футбола», – приводит слова Карреры Sport24.ru.

Сборная Италии проиграла Северной Македонии в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 (0:1). «Скуадра Адзурра» впервые в своей истории не сыграет в двух чемпионатах мира подряд. В 2017 году Италии также не удалось преодолеть стыковые матчи – она по итогам двух матчей уступила Швеции (0:1, 0:0).