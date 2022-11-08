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35 минут назад

Каррера заявил, что сборная России могла выйти в плей-офф на ЧМ-2022

Спорт день за днемиещё 5

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал отсутствие сборных Италии и России среди участников предстоящего чемпионата мира-2022.

Каррера: сборная России могла выйти в плей-офф на ЧМ-2022
Фото: сайт РПЛсайт РПЛ

«Очень расстроен, что сборные Италии и России не сыграют на ЧМ-2022. Италия могла бороться за победу, а Россия – выйти в плей-офф. Отстранение российской команды – плохой прецедент для всего футбола», – приводит слова Карреры Sport24.ru.

Сборная Италии проиграла Северной Македонии в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 (0:1). «Скуадра Адзурра» впервые в своей истории не сыграет в двух чемпионатах мира подряд. В 2017 году Италии также не удалось преодолеть стыковые матчи – она по итогам двух матчей уступила Швеции (0:1, 0:0).

Сборная России не смогла получить прямую путевку по итогам группового раунда отборочного этапа ЧМ-2022, заняв второе место в группе, а позже по решению ФИФА не была допущена до участия в раунде плей-офф турнира, где должна была сыграть против команды Польши.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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