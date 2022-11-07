Стало известно о переговорах Карпина со сборной Армении

Перед продлением контракта со сборной России Валерий Карпин вёл переговоры со сборной Армении. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Валерий Карпин начал работу в качестве главного тренера национальной команды в 2021 году. Под его руководством сборная России по футболу квалифицировалась в стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Однако команда не смогла принять участие в этих играх из-за отстранения по решению ФИФА и УЕФА.