Стали известны подробности ухода Месси из «Барселоны»

Стали известны подробности ухода аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси из «Барселоны» в 2021 году.

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По информации журналиста Гильема Балагу, которую он приводит в своей биографии Лионеля Месси, одобренной семьёй игрока, вопрос о заработной плате аргентинца в «Барселоне» не был камнем преткновения. Месси согласился на снижение зарплаты на первый год действия нового контракта на 75% и на 50% в течение всего срока действия соглашения. На такой шаг не пошёл ни один игрок каталонского клуба летом 2021 года.

Главное требование, которое было выдвинуто стороной Месси при переговорах, — усиление состава команды, приобретение футболистов с целью повышения конкурентоспособности «Барселоны». Но и это требование не было главным, для аргентинца самым важным было остаться в клубе.

Первоначально новый договор был согласован и 5 августа 2021 года должно было быть объявлено о продлении контракта. Однако тогдашний президент «Барселоны» Жоан Лапорта позднее заявил отцу Месси Хорхе: «Я больше не хочу заниматься контрактом Месси. Всё кончено. Я не рискую клубом. Я собираюсь делать то, что хочу». После этого сомнений в том, что Месси покидает клуб, не осталось, и 5 августа было объявлено о его уходе.