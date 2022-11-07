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11 минут назад

Мостовой: «Совмещение постов Карпиным — неправильно»

Евро-футбол.Ру

Легендарный российский футболист Александр Мостовой высказался о совмещении постов Валерием Карпиным и о слухах относительно переезда тренера сборной в Армению.

Мостовой: «Совмещение постов Карпиным — неправильно»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Не хочется комментировать слухи, но мы можем такое предположить. Допускаю, что Карпин общался с представителями армянской федерации футбола. Но все равно я остаюсь при своем мнении: совмещение постов — это неправильно», – заявил экс-футболист «Сельты», чьи слова приводит «РБ Спорт».

По его мнению, переход Карпина в сборную Армении был бы неплохим шагом, поскольку эта команда принимает участие в международных турнирах.

Напомним, что ранее появилась информация о переговорах Валерия Георгиевича, которые в итоге ни к чему не привели. В начале ноября Карпин продлил соглашение с РФС до 2024 года.

Футбол,Александр Мостовой,Валерий Карпин,РФС,
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