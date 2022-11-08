Стали известны подробности продажи клуба «Ливерпуль»

Новому владельцу придется выложить не менее $ 5 млрд.

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Не успели поклонники «Ливерпуля» схватиться за голову после не самого удачного жребия в виде встречи с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, как стало известно о готовности владельцев клуба, компании Fenway Sports Group (FSG), продать клуб. Таким инсайдом полыхнул авторитетный The Athletic, новость имела огромный резонанс, но на самом деле всё не так однозначно. В заявлении FSG говорится лишь о том, что «компания готова рассмотреть возможность вхождения в состав акционеров клуба новых людей в случае, если бы это отвечало наилучшим интересам «Ливерпуля».

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Разбираемся, что скрывается за обтекаемыми фразами главного акционера Fenway Sports Group Джона Генри, почему именно сейчас возникли слухи о продаже «красных», сколько может стоить продажа мерсисайдцев и кто потенциальный покупатель.

До прихода FSG «красные» были близки к банкротству

«Никто не может конкурировать с «Манчестер Сити», – сокрушался тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп несколько недель назад, намекая на ограниченные возможности своего клуба на трансферном рынке в сравнении с «горожанами». Всё так, но важно помнить, что именно после приобретения клуба FSG в 2010 году закончился период долгого забвения «красных». Сэр Алекс Фергюсон как-то сказал, что одной из главных его задач в «МЮ» было «усадить «Ливерпуль» на его грёбаный шесток. И так было несколько десятилетий подряд, пока клуб не достиг дна.

В октябре 2010 года «Ливерпуль» влетел заурядному «Блэкпулу» на «Энфилде» (1:2) и забрёл в зону вылета, показав худший старт сезона за 50 лет. Затем последовал вылет из Кубка лиги от «Нортхэмптона» из четвертого дивизиона. Хуже того, американские владельцы клуба Том Хикс и Джордж Джиллетт увязли в долгах, и «Ливерпуль» был близок к банкротству. От внешнего управления мерсисайдцев спасла лишь продажа за £ 300 млн другой американской компании, Fenway Sports Group.

За 12 лет на «Энфилде» под руководством Джона Генри «красные» впервые в эпоху АПЛ стали чемпионами Англии, а в 2019-м завоевали шестой Кубок чемпионов.

Что из себя представляют FSG и еее владелец?

Основанная в 2001 году Fenway Sports Group (FSG), первоначально известная как New England Sports Ventures (NESV), представляет собой глобальную спортивную, маркетинговую, медиа-, развлекательную и инвестиционную компанию, базирующуюся в Бостоне, США. Компанию основали американский бизнесмен Джон Генри и его друг и коллега-бизнесмен Том Вернер.

Помимо «Ливерпуля», в портфолио FSG входят: бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс», хоккейный «Питтсбург Пингвинз», стадионы «Фенуэй Парк» и «Энфилд Роуд», 50% в NASCAR Roush Fenway Racing (RFR), 80% вещательной спортивной сети Новой Англии NESN, спортивная маркетинговая и консалтинговая фирма Fenway Sports Management (FSM) и группа недвижимости Fenway Sports Group Real Estate (FSGRE).

Генри – очень азартный человек. Будучи студентом, он написал и опубликовал научную статью о том, как выиграть в блэкджек. В 22 года его выгнали из казино в Лас-Вегасе за то, что он подсчитывал карты, чтобы доказать теорию на практике. Умение хорошо считать пригодилось Джону в бизнесе. Ещё в 1981 году он учредил инвестиционную компанию John W. Henry & Company, всего за пять лет сколотив состояние в несколько сотен миллионов долларов. В конце 1980-х Генри заинтересовался спортивным бизнесом и приобрел за $ 1 млн 1% акций «Нью-Йорк Янкиз». С тех пор Генри регулярно приценивался к долям в разных клубах из основных лиг, включая НБА и НХЛ.

Приобрести «Ливерпуль» его надоумила жена Линда. Поначалу Генри называл эту идею «лишней головной болью», но он всегда доверял интуиции супруги и согласился. Сегодня эта сделка — одна из лучших инвестиций в его карьере.

Сколько стоит «Ливерпуль»?

Сегодня сумма в £ 300 млн, заплаченная Генри за «Ливерпуль», смотрится смехотворно. За время управления «красными» FSG сделала ставку не только на успех на футбольном поле, но и на усовершенствование инфраструктуры клуба. Компания Генри модернизировала «Энфилд», построив новую главную трибуну стоимостью £ 110 млн. Помимо этого, продолжается работа над расширением ещё одной трибуны – этот проект стоимостью £ 80 млн будет завершён следующим летом и увеличит вместимость стадиона до 61 тысячи человек.

Также FSG профинансировал переезд клуба из Мелвуда, где они тренировались более 70 лет, в новый комплекс стоимостью £ 50 млн в Киркби. «Учитывая, что покупка «Челси» летом 2022 года обошлась новым собственникам в $ 4,25 млрд, то продажа «Ливерпуля» может превысить $ 5 млрд», – убежден Конрад Виачек, руководитель отдела спортивного анализа в GlobalData, ведущей компании по обработке данных и аналитике.

Почему Генри решил привлечь новых акционеров именно сейчас?

В этом сезоне «Ливерпуль» лихорадит. Юрген Клопп переживает синдром седьмого сезона в клубе, команда идёт на восьмом месте в АПЛ и рискует пролететь на будущий год мимо хлебной Лиги чемпионов. Турнир приносит «красным» около £ 100 млн за сезон, поэтому потеря этой прибыли может существенно отразиться на положении дел в клубе. Плюс ко всему у «Ливерпуля» один из самых «пожилых» составов в лиге, нуждающийся в перестройке и сопутствующих ей значительных капиталовложениях.

Если сюда добавить год без Лиги чемпионов, то финансовая нагрузка может оказаться существенной. Не факт, что потеря прибыли и преобразование команды пройдут безболезненно (процесс может затянуться), и всё может привести к снижению стоимости актива. За время правления на «Энфилде» владельцы клуба позволяли себе громкие входящие трансферы только в случае дорогостоящих продаж (как в случае с Коутиньо), а основное внимание уделялось усовершенствованию инфраструктуры. В результате сегодня за «Ливерпуль» можно получить максимальные деньги.

Кто бы мог купить «Ливерпуль» и почему вариант с шейхами маловероятен?

В случае с весенней продажей «Челси» изначальный список потенциальных покупателей составил 11 компаний. В нём были африканские золотодобытчики, английские застройщики, корейские корпоративные рейдеры и саудовские хедж-фонды. В итоге в шорт-лист вошли четыре американских компании. Клуб купили американцы, поэтому в случае с «Ливерпулем» можно ожидать похожий подход – самые платëжеспособные и надёжные инвесторы представляет сегодня США.

Главный вопрос, которым сегодня задаются фанаты «Ливерпуля», это: «Может ли новым собственником клуба стать государство, как в «Сити»? Несколько лет назад ходили слухи, что Бахрейн подбирает себе на рынке топовый клуб, и таким мог бы стать «Ливерпуль». Однако владельцы «красных» приучили болельщиков к тому, что они всегда прислушивались к их желаниям. Именно поэтому мерсисайдцы резко отказались от планов вступления в Суперлигу после акций протеста у «Энфилда». Идентичность «Ливерпуля» не предполагает подхода, как у «Сити».

Как и в случае с продажей «Челси», новыми акционерами «Ливерпуля», скорее всего, станут американцы

Профсоюз болельщиков «Ливерпуля» Spirit of Shankly уже выступил с заявлением, в котором говорится о том, что «красные» не хотят успеха любой ценой. «Мы ожидаем, что Совет болельщиков будет участвовать в какой-то части процесса, чтобы болельщики были в центре любой продажи и наше мнение всегда учитывалось».

FSG кому-то уже продавал акции?

Единственной продажей части акций за время правления FSG на «Энфилде» стало сотрудничество с частной инвестиционной компанией RedBird Capital Partners. В прошлом году она купила 11% FSG за £ 655 млн. Целью было снизить финансовую нагрузку на FSG, поскольку средства, поступающие от RedBird, предоставляли больше денег для новых подписаний.