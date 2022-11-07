Принц Уильям встретился со звездами английского футбола

В преддверии чемпионата мира по футболу принц Уильям встретился с двумя игроками сборной Англии. Об этом сообщает Mirror.

40-летний принц Уэльский провел встречу с футболистами сборной Англии Гарри Кейном и Декланом Райсом, чтобы поговорить о том, как они справляются с психическими проблемами на поле и в обычной жизни. В беседе с ними Уильям признался, что тяжело переживает поражения английской сборной.