Принц Уильям встретился со звездами английского футбола

В преддверии чемпионата мира по футболу принц Уильям встретился с двумя игроками сборной Англии. Об этом сообщает Mirror.
40-летний принц Уэльский провел встречу с футболистами сборной Англии Гарри Кейном и Декланом Райсом, чтобы поговорить о том, как они справляются с психическими проблемами на поле и в обычной жизни. В беседе с ними Уильям признался, что тяжело переживает поражения английской сборной.
«Спорт учит нас тому, что разочарование – это часть жизни, и то, как ты справляешься с ним, имеет решающее значение. Справиться с некоторыми поражениями нашей сборной было непросто для меня», — поделился Уильям.
В ответ на признание Уильяма футболист Деклан Райс рассказал о том, как тяжело переживал поражение сборной Англии в финале Евро-2020. Полузащитник добавил, что проигрыш сборной помог игрокам стать ближе друг к другу.
«Это был тяжелый момент после той игры. Но было единение, когда все мы собрались в обнимку после поражения и поддержали друг друга», — сказал он.