Газзаев осудил гендиректора "Зенита" за высказывания о Чистякове

"Всех собак вешать на парня неправильно. В истории мирового футбола бывали ошибки и похуже даже от признанных мастеров. Дмитрий сам все прекрасно понимает. Футбол ведь и состоит из ошибок, иначе почти все матчи завершались бы со счетом 0:0. Я совершенно не понимаю высказываний генерального директора "Зенита" об отстранении футболиста от тренировок с первой командой, пожелании играть за другой клуб. Такие решения должен принимать главный тренер, но никак не менеджер", — передает слова Газзаева "Матч ТВ".