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1 час назад

Газзаев осудил гендиректора "Зенита" Медведева за высказывания о Чистякове

Газета.Ruиещё 6

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев осудил генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева за высказывания о защитнике Дмитрии Чистякове.

Газзаев осудил гендиректора "Зенита" за высказывания о Чистякове
Фото: «Газета.Ru»«Газета.Ru»

Ранее Медведев объявил об отстранении футболиста от основной команды из-за подозрений в намеренно плохой игре в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ахматом".

"Всех собак вешать на парня неправильно. В истории мирового футбола бывали ошибки и похуже даже от признанных мастеров. Дмитрий сам все прекрасно понимает. Футбол ведь и состоит из ошибок, иначе почти все матчи завершались бы со счетом 0:0. Я совершенно не понимаю высказываний генерального директора "Зенита" об отстранении футболиста от тренировок с первой командой, пожелании играть за другой клуб. Такие решения должен принимать главный тренер, но никак не менеджер", — передает слова Газзаева "Матч ТВ".

Подопечные Сергея Семака уступили "Ахмату" на своем поле со счетом 1:2. Чистяков допустил ошибку, которая привела к взятию ворот петербургской команды. Футболист был заменен уже на 32-й минуте встречи.

Ранее журналист Василий Уткин предположил, что Чистяков был отстранен из-за гнева одного из самых высоких руководителей петербургского "Зенита" из-за прерванной после проигрыша "Ахмату" в 16-м туре Российской премьер-лиги победной серии клуба.

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