Защитник "Сочи" Юсупов назвал незаслуженной зарплату Кокорина на Кипре

Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов высказался о зарплатах футболистов, отдельно выделив российского нападающего Александра Кокорина, который выступает за "Арис" на Кипре, передает "РБ Спорт".
"Вообще соглашусь, что футболисты много получают. Но если ему сами предлагают, ему отказываться, что ли? Не знаю, какая у Кокорина сейчас зарплата. Понятно, что большая. Если говорить, заслуженно или нет — наверное, нет. Но это может ко всем относиться", - заявил Юсупов.
Кокорин забил в игре чемпионата Кипра с "Омонией" свой четвертый гол в девяти матчах за "Арис". После этого мяча многие болельщики и эксперты стали иронизировать на тему того, что российский футболист сделал то, что не удалось Криштиану Роналду в двух играх с кипрской командой в Лиге Европы, — поразил ворота "Омонии". Кокорин перешел в "Арис" минувшим летом на правах аренды из "Фиорентины". В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился.
В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты. Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи". Ранее сообщалось, что тренер Игорь Колыванов высказался о сравнениях Александра Кокорина с Криштиану Роналду, появившихся в интернете после гола российского форварда "Ариса" в матче чемпионата Кипра с "Омонией".