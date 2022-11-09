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2 часа назад

Защитник "Сочи" Юсупов назвал незаслуженной зарплату Кокорина на Кипре

Газета.Ruиещё 12

Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов высказался о зарплатах футболистов, отдельно выделив российского нападающего Александра Кокорина, который выступает за "Арис" на Кипре, передает "РБ Спорт".

Защитник "Сочи" Юсупов назвал незаслуженной зарплату Кокорина на Кипре
Фото: пресс-служба клуба «Арис»пресс-служба клуба «Арис»

"Вообще соглашусь, что футболисты много получают. Но если ему сами предлагают, ему отказываться, что ли? Не знаю, какая у Кокорина сейчас зарплата. Понятно, что большая. Если говорить, заслуженно или нет — наверное, нет. Но это может ко всем относиться", - заявил Юсупов.

Кокорин забил в игре чемпионата Кипра с "Омонией" свой четвертый гол в девяти матчах за "Арис". После этого мяча многие болельщики и эксперты стали иронизировать на тему того, что российский футболист сделал то, что не удалось Криштиану Роналду в двух играх с кипрской командой в Лиге Европы, — поразил ворота "Омонии". Кокорин перешел в "Арис" минувшим летом на правах аренды из "Фиорентины". В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился.

В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты. Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи". Ранее сообщалось, что тренер Игорь Колыванов высказался о сравнениях Александра Кокорина с Криштиану Роналду, появившихся в интернете после гола российского форварда "Ариса" в матче чемпионата Кипра с "Омонией".

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