Защитник "Сочи" Юсупов назвал незаслуженной зарплату Кокорина на Кипре

"Вообще соглашусь, что футболисты много получают. Но если ему сами предлагают, ему отказываться, что ли? Не знаю, какая у Кокорина сейчас зарплата. Понятно, что большая. Если говорить, заслуженно или нет — наверное, нет. Но это может ко всем относиться", - заявил Юсупов.

Кокорин забил в игре чемпионата Кипра с "Омонией" свой четвертый гол в девяти матчах за "Арис". После этого мяча многие болельщики и эксперты стали иронизировать на тему того, что российский футболист сделал то, что не удалось Криштиану Роналду в двух играх с кипрской командой в Лиге Европы, — поразил ворота "Омонии". Кокорин перешел в "Арис" минувшим летом на правах аренды из "Фиорентины". В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился.