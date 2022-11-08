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1 час назад

"Реал" потерпел первое поражение в чемпионате Испании по футболу

ТАССиещё 4

Мадридский "Реал" со счетом 2:3 на выезде уступил "Райо Вальекано" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу и потерпел первое поражение в текущем розыгрыше турнира. Встреча прошла в ночь на вторник.

"Реал" потерпел первое поражение в чемпионате Испании по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Забитыми мячами в составе победителей отметились Санти Комесана (5-я минута), Альваро Гарсия (44) и Оскар Трехо (67, с пенальти). У проигравших отличились Лука Модрич (37, с пенальти) и Эдер Милитао (41).

"Реал" по итогам 13-го тура уступил лидерство в чемпионате Испании "Барселоне", которая 5 ноября обыграла "Альмерию" со счетом 2:0. Мадридская команда набрала 32 очка, каталонцы - 34. "Райо Вальекано" располагается на восьмой строчке с 21 очком.

В следующем туре "Реал", который является действующим чемпионом Испании, 10 ноября примет "Кадис". "Райо Вальекано" в тот же день дома сыграет с "Сельтой".

Футбол,Оскар Трехо,Лука Модрич,Реал,
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