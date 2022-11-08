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29 минут назад

Блаттер назвал ошибкой выбор Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022

BFM.RUиещё 5

Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер в интервью Voetbal International назвал ошибкой выбор Катара страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу 2022 года. По его утверждению, это «слишком маленькая страна для такого события».

Блаттер назвал ошибкой выбор Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Блаттер высказал мнение, что было бы лучше, если бы ЧМ-2022 прошел в США.

«Мы в то время договорились на исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира в 2018 году, а США — в 2022 году. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника организовали мундиаль один за другим», — отметил бывший президент FIFA.

Футбол,Йозеф Блаттер,
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