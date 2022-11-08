Блаттер назвал ошибкой выбор Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022

Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер в интервью Voetbal International назвал ошибкой выбор Катара страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу 2022 года. По его утверждению, это «слишком маленькая страна для такого события».
Блаттер высказал мнение, что было бы лучше, если бы ЧМ-2022 прошел в США.
«Мы в то время договорились на исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира в 2018 году, а США — в 2022 году. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника организовали мундиаль один за другим», — отметил бывший президент FIFA.