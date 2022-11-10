Скандал в «Зените», отстранение Чистякова – разбор ошибок игрока

Защитник проделал слишком быстрый путь от ФНЛ до топ-клуба и сборной России.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Скандальная история с защитником «Зенита» и кандидатом в сборную России Дмитрием Чистяковым потрясла, так как мы привыкли в последнее время, что в петербургском клубе всё спокойно. Но если отбросить нелепые подозрения в умышленных ошибках со стороны зенитовского воспитанника, то произошедшее с ним – «привоз», быстрая замена, публичная критика от Сергея Семака – не слишком-то и удивило.

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После стремительного карьерного взлёта началось столь же стремительное падение, и для самого 28-летнего игрока это повод задуматься, где он окажется через год-другой.

Ещё за год с небольшим до перехода в «Зенит» Чистяков был обычным игроком ФНЛ – пылил в «Тамбове». Хотя на тот момент Дмитрию исполнилось уже 25 лет, и он приближался к пику карьеры. Потом всё происходило как в сказке. Летом 2019-го «Ростов» выкупил Чистякова за € 125 тысяч, а через три месяца он уже сидел на скамейке запасных в матче сборной России с Шотландией в квалификации чемпионата Европы. В «Ростове» под руководством Валерия Карпина центральный защитник продолжил впечатляюще прогрессировать. Вернуться в Санкт-Петербург ему помогло, конечно же, и зенитовское прошлое, но Дмитрий действительно доказал, что потянет уровень чемпионов России: его сперва арендовали на сезон (за € 200 тысяч, по данным Transfermarkt), а потом выкупили за € 3,25 млн.

Более того, обстоятельства для Чистякова складывались удачно и в «Зените». Сергей Семак пробовал схему с тремя центральными защитниками, клуб решил оставить четвёртым центрбеком своего молодого воспитанника, Деян Ловрен получал травмы, а Ярослав Ракицкий уехал из-за политики в тот момент, когда трансферное окно было закрыто и петербургский клуб не мог срочно подписать кого-то на замену украинцу. Благодаря своему труду и улыбкам судьбы Дмитрий получал шансы в основе сине-бело-голубых и использовал их. Он стал игроком стартового состава даже в Лиге чемпионов. И там не потерялся. Когда в 1-м туре группового этапа прошлой ЛЧ Ромелу Лукаку забил победный гол «Челси» из-под Чистякова, журналисты и специалисты не критиковали Дмитрия, а, наоборот, отмечали, как здорово он в целом сыграл против бельгийского монстра.

В общем, ещё год назад никто бы не подумал, что осенью 2022-го Чистяков может оказаться на грани выставления «Зенитом» на трансфер. И когда в летнее межсезонье Ловрен восстанавливался от травмы, а Родригао приходил из «Сочи», казалось, вопрос был только один: кто из легионеров составит дуэт с российским центральным защитником. Потому что хорват со стабильной периодичностью привозил голы, а по бразильцу существовали сомнения (благополучно им самим развеянные) относительно его соответствия уровню «Зенита».

У Чистякова, как у любого центрального защитника, бывали результативные ошибки, но именно в последние месяцы их стало многовато, особенно относительно проведённого времени на поле. Например, в апреле, когда «Зенит» сенсационно вылетел из Кубка России от «Алании», из-под него забил Батраз Гурциев. Причём головой, хотя Дмитрий справедливо считается едва ли не лучшим российским защитником по игре в воздухе. До этого Чистяков неудачно сыграл в домашнем матче с «Бетисом»: в эпизоде со вторым голом испанцев он не заблокировал дальний удар.

Нынешний сезон Дмитрий начинал в основе – провёл по 90 минут в матчах за Суперкубок России со «Спартаком» (4:0) и с «Химками» (1:1) в РПЛ. В эпизоде с голевой атакой химчан тоже сыграл не лучшим образом: должен был закрывать зону, плотнее встречать оппонента. После того как «Зенит» потерял очки в первом же матче чемпионата, Чистяков выпал из основы. Сам центральный защитник объяснял это тем, что приболел. Главный тренер тоже говорил о болезни игрока. Но появлялись слухи и о трениях с Семаком. Говорят, Сергей Богданович предъявил Дмитрию за ошибки, несобранность, а тот не совсем адекватно отреагировал. Судя по всему, Чистяков забыл старое правило, гласящее, что тренер всегда прав, а если не прав – смотри пункт первый.

Видимо, по этой причине Дмитрий не только не вернулся в основу, а стал в какой-то момент только четвёртым центральным защитником в «Зените». В матче с «Ахматом» сначала на замену вышел Нуралы Алип — и лишь после, в самой концовке, Чистяков. Со «Спартаком» в Москве тренер на последние минуты выпустил казахстанского легионера, а не кандидата в сборную России. С «Краснодаром» Алип попал в стартовый состав, а Чистяков заменил его в перерыве. Дмитрий неудачно действовал в эпизодах с голами соперников и в кубковых матчах с «Крыльями Советов» (0:2) и «Спартаком» (0:3). Дал убежать по флангу Дмитрию Цыпченко, бросил Квинси Промеса.

Наконец, случилась роковая ошибка в игре с «Ахматом». Противники прекрасно знают, что первый пас – не самая сильная сторона Дмитрия. Нападающий южан Мохамед Конате, двигаясь к центральному защитнику, перекрывал более удобное для правши Чистякова направление передачи, а тот «завис» и «привёз».