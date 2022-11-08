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46 минут назад

Игрок "Спартака" Хлусевич: мы будем бороться за победу в РПЛ

Газета.Ru

Игрок московского «Спартака» Даниил Хлусевич оценил шансы красно-белых на победу в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Игрок "Спартака" Хлусевич: мы будем бороться за победу в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еще впереди целый круг, поэтому все впереди. Конечно, мы будем бороться, в любом случае», — сказал Хлусевич.

После 16 туров РПЛ петербургский «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. У подопечных Сергея Семака 39 набранных очков. Второе место занимает московский «Спартак» (33), третье — столичный ЦСКА (29).

Ранее бывший нападающий ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Ари, говоря о победе сборной России в товарищеском матче с командой Киргизии (2:1), выразил готовность приехать в российскую национальную команду, если получит приглашение.

«Матч не смотрел, но видел нарезку опасных моментов. Соперника не назову, он был не слишком статусным. Если бы меня позвали в сборную, то я бы приехал. Я же русский», — сказал Ари.

Футбол,Сергей Семак,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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