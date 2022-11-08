Головин попал в символическую сборную недели топ-5 лиг Европы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в команду недели топ-5 европейских лиг по версии портала WhoScored.

26-летний футболист получил оценку 8,9 за матч 14-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Головин открыл счёт в матче на 46-й минуте.