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38 минут назад

В «Пари НН» заявили о поиске нового главного тренера

Чемпионат.comиещё 6

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов отреагировал на информацию, согласно которой после ухода Михаила Галактионова команду может возглавить старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин.

В «Пари НН» заявили о поиске нового главного тренера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Гаранин может возглавить «Пари НН»? Я данную информацию не комментирую. У нас большой список кандидатов на пост главного тренера клуба. Когда будет назначен новый тренер? Посмотрим, мы не торопимся с выбором», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин покинул клуб. Специалист не присутствовал на матче команды со «Спартаком». В «Сочи» сообщили, что Гаранин пропустил игру из-за проблем со здоровьем.

Футбол,Вадим Гаранин,Михаил Галактионов,Антон Иванов,Спартак,
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