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16 минут назад

Нападающий "Баварии" Садио Мане пропустит ЧМ-2022 из-за травмы сухожилия

Газета.Ruиещё 8

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Сенегала Садио Мане не сыграет на чемпионате мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Нападающий "Баварии" пропустит ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, травма форварда, полученная на 15-й минуте в матче немецкой Бундеслиги против бременского "Вердера" (6:1), оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее, из-за чего Мане не успеет восстановиться к окончанию мирового первенства.

Предварительная диагностика показала, что у Мане был защемлен нерв из-за легкого удара по ноге, однако позднее выяснилось, что у сенегальца повреждено сухожилие. На восстановление после такой травмы в среднем уходит несколько недель.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора. Действующими чемпионами мира являются французы, которые в финале ЧМ-2018 в Москве обыграли национальную команду Хорватии (4:2).

Ранее сообщалось, что американский концерн FSG готов продать футбольный клуб "Ливерпуль" за £3 млрд.

Футбол,Садио Мане,
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