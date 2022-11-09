Нападающий "Баварии" пропустит ЧМ-2022

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Сенегала Садио Мане не сыграет на чемпионате мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

По информации источника, травма форварда, полученная на 15-й минуте в матче немецкой Бундеслиги против бременского "Вердера" (6:1), оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее, из-за чего Мане не успеет восстановиться к окончанию мирового первенства.

Предварительная диагностика показала, что у Мане был защемлен нерв из-за легкого удара по ноге, однако позднее выяснилось, что у сенегальца повреждено сухожилие. На восстановление после такой травмы в среднем уходит несколько недель.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора. Действующими чемпионами мира являются французы, которые в финале ЧМ-2018 в Москве обыграли национальную команду Хорватии (4:2).