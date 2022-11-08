Мане получил травму в матче "Баварии"

30-летний вингер сборной Сенегала получил повреждение в матче «Баварии» с «Вердером» в 14-м туре Бундеслиги (4:1, перерыв).

Фото: кадр из трансляции ESPN кадр из трансляции ESPN

Уже на 15-й минуте Мане сел на газон и держался за внешнюю часть колена. Садьо сперва смог продолжить игру, но на на 20-й минуте вынужден был уступить место на поле Лерою Сане.

Сенегал сыграет на чемпионате мира в группе A с Катаром, Нидерландами и Эквадором. Турнир стартует 20 ноября.

Мане забил 11 голов и отдал 4 результативных паса в 23 матчах за «Баварию». Подробная статистика экс-игрока «Баварии» доступна здесь.