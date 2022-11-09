Бывший президент ФИФА Блаттер подтвердил, что турнир отдали стране за деньги.

Йозеф Блаттер за 12 дней до старта чемпионата мира в Катаре дал интервью, которое наносит самый большой удар по имиджу страны и ФИФА. Его слова швейцарскому изданию Tages-Anzeiger затмевают всё, что раньше появлялось в прессе про рабочих, отношение к женщинам и ЛГБТ-сообществу, потому что всё это лишь следствие произошедшего в 2010 году. Заявления в очередной раз доказывают, что огромная махина, управляющая всем футболом в мире, погрязла в коррупции.

Бывший президент ФИФА открыто заявил, что Катар не должен был получать чемпионат мира – страной-хозяйкой турнира 2022 года должны были стать США. Такова была изначальная договорённость, но потом по просьбе одного президента всё пришлось переиграть ­ – давление извне оказалось слишком сильным.

Йозеф Блаттер, бывший президент ФИФА

Выбор Катара был ошибкой. В то время мы фактически договорились в исполнительном комитете, что Россия должна получить чемпионат мира по футболу 2018 года, а США — 2022 года. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника по очереди организовали турниры.

Как так вышло? Всё дело в деньгах. И истребителях

«За неделю до конгресса ФИФА 2010 года Мишель Платини позвонил мне и сказал: «Сепп, ça ne va plus jouer». Под этим он подразумевал, что наш план больше не сработает. Мишель сказал мне, что его пригласили в Елисейский дворец, где тогдашний президент Франции Николя Саркози только что отобедал с наследным принцем Катара. Саркози сказал Платини: «Подумайте, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира». Я спросил у него: «И что?»



«Зепп, что бы вы сделали, если бы ваш президент попросил вас о чем-то?» – спросил меня Платини. Тогда я сказал ему, что этот вопрос не приходил мне в голову, потому что у нас в Швейцарии не

На Платини больше нельзя было рассчитывать. Благодаря четырём голосам, которые отдали Мишель и его люди, чемпионат мира достался Катару, а не США. Это правда. Ещё раз: это правда. Но, конечно, дело было и в деньгах. Шесть месяцев спустя Катар купил у французов истребители за $ 14,6 млрд».

Интересно, что в тот год обманутыми оказались не только американцы – победы ждали ещё и в Англии. Но их заявка выбыла после первого же тура, из-за чего в стране все были в ярости и непонимании: как их самая блестящая и конкурентоспособная заявка могла набрать какие-то жалкие два голоса?

Оказывается, вот как – просто чиновники ФИФА обо всём заранее договорились.

Про то, что Саркози вмешался в ход выборов страны-хозяйки, стало известно ещё в 2018-м. Тогда издание Football Leaks сообщило, что во время встречи с катарским эмиром президент Франции пообещал ему свою помощь с чемпионатом мира в обмен на две вещи: если тот купит «ПСЖ» и запустит во Франции спортивный телеканал BeIN Sports. За это Саркози был готов дать слово, что Платини обеспечит поддержку Катара при выборе места проведения ЧМ-2022. «ПСЖ» в итоге перешёл в собственность фонда Qatar Sports Investments, а Катар – получил ЧМ. Вот история и закольцевалась.

Блаттер наехал на Инфантино. Ему неясно, почему глава ФИФА живёт в Катаре

«Для меня ясно: Катар — ошибка. Выбор был плохой. Что мне интересно: почему новый президент ФИФА живет в Катаре? Он не может быть главой местной организации чемпионата мира. Это не его работа. Для этого есть два оргкомитета — местный и один от ФИФА. Президент ФИФА должен иметь высший контроль. Пример: есть предложение создать фонд для умерших рабочих и их близких. Катар на это говорит нет. Что должна сказать ФИФА, если их президент находится в одной лодке с Катаром?»

Я не уважаю Инфантино. Выбрать сразу две страны-хозяйки ЧМ – не ошибка. Ошибка – выбрать Катар.

«Отдать ЧМ Катару было ошибкой. И я отвечал за это как президент в то время. Теперь, когда чемпионат мира неизбежен, я рад, что, за некоторыми исключениями, ни один футболист не бойкотирует турнир.



А вот выбрать две страны одновременно не было ошибкой. Это был хорошо продуманный план, который даёт организаторам турнира больше времени, а партнёрам по телевидению и маркетингу — бóльшую безопасность при планировании».

ЧМ в России – не ошибка. Блаттер общался с Путиным, но связи с ним давно нет

«Если бы наш план сработал и США получили ЧМ-2022, у нас сегодня был бы совсем другой разговор – или его вообще не было бы. Россия была хорошим организатором чемпионата мира. Путин использовал турнир в пропагандистских целях? Многие другие также используют спорт в политических целях. Я не судья и не хочу су

У меня больше нет с ним связи. Путин всегда был осторожен. Он не поехал в Цюрих на выборы. Только после того, как Россия выиграла тендер, он прилетел из Калининграда и провел пресс-конференцию. Он сказал мне: «Теперь я знаю, что могу доверять тебе. Теперь мы друзья». Сегодня Путин уже не тот человек, которого я тогда встретил».

Блаттера семь лет обвиняли в коррупции. Экс-президент ФИФА винит в этом американцев