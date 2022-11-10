Впервые с 2009 года ЦСКА отказался от сбора в Испании

Стали известны планы ЦСКА на зимнюю паузу в чемпионате России.

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По информации Metaratings, армейцы планируют провести подготовку к весенней части сезона-2022/23 в Турции и ОАЭ.

На протяжении 13 лет столичный клуб проводил зимние сборы в испанском Кампоаморе.

Летом ЦСКА возглавил Владимир Федотов. В армейский клуб он пришел из «Сочи». Под его руководством московский коллектив после 16 туров идет в РПЛ на 4 месте с 29 очками. На 10 баллов ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита».

До конца 2022 года ЦСКА проведет три гостевых матча. В чемпионате России подопечные Федотова 13 ноября встретятся с «Динамо».