Впервые с 2009 года ЦСКА отказался от сбора в Испании

Стали известны планы ЦСКА на зимнюю паузу в чемпионате России.
По информации Metaratings, армейцы планируют провести подготовку к весенней части сезона-2022/23 в Турции и ОАЭ.
На протяжении 13 лет столичный клуб проводил зимние сборы в испанском Кампоаморе.
Летом ЦСКА возглавил Владимир Федотов. В армейский клуб он пришел из «Сочи». Под его руководством московский коллектив после 16 туров идет в РПЛ на 4 месте с 29 очками. На 10 баллов ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита».
До конца 2022 года ЦСКА проведет три гостевых матча. В чемпионате России подопечные Федотова 13 ноября встретятся с «Динамо».
На групповом этапе Кубка России ЦСКА 22 ноября сыграет с «Уралом», 26 ноября столичный клуб проведет матч с «Сочи». В таблице группы D ЦСКА идет на 1 месте с 9 очками. Столько же очков у екатеринбургского клуба. Армейцы выше по дополнительным показателям.