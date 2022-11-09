Левандовски оказался под угрозой дисквалификации

Нападающий «Барселоны» получил красную карточку в матче с «Осасуной» (2:1). На 13-й минуте поляк получил предупреждение после того, как завалил на газон защитника Начо Видаля. А на 30-й минуте арбитр Хесус Хиль Мансано показал форварду вторую желтую карточку за удар локтем в защитника Давида Гарсии.

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По информации COPE, Левандовского могут дисквалифицировать на 3 матча. Diario Sport отмечает, что это может быть связано с жестом Роберта, который коснулся носа после удаления – этот жест в Польше намекает на высокомерие.

Жерар Пике, также удаленный в этом матче за оскорбления судьи, может быть дисквалифицирован на 6 матчей. Игра с «Осасуной» была для защитника последней в карьере.