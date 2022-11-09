Игрок сборной Германии Горецка раскритиковал посла ЧМ-2022 за слова об ЛГБТ

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка раскритиковал посла чемпионата мира — 2022 Халида Салмана, заявившего, что гомосексуальность — это психический дефект. Слова Горецки передает BBC.
«Это очень неприятно. Этот человек создает впечатление персоны, которая пришла к нам из другого столетия. Просто нет слов, когда слышишь подобные вещи от посла чемпионата мира перед стартом турнира», — сказал Горецка.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».
Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире. Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены.