Лещук не исключил, что «Динамо» подпишет нового вратаря

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук в беседе с «Матч ТВ» предположил, как можно потратить 15 миллионов евро, если этой зимой бело голубые все таки продадут полузащитник Арсена Захаряна в зарубежный клуб.
Летом 2022 года Захаряна пытался приобрести «Челси», но трансфер сорвался из за невозможности лондонского клуба оплатить переход игрока. 15 миллионов евро — сумма отступных за 19 летнего Арсена.
— Скоро зимнее трансферное окно. Очевидно, снова начнутся слухи про Захаряна.
— Возможно.
— Тюкавин говорит, что не хочет, чтобы он уходил. Не надо его отпускать?
— Если будет предложение — почему нет? Клуб заработает денег на Захе, купим кого нибудь еще.
— Кого бы ты купил на 15 млн евро, если бы был генменеджером?
— Не знаю. Не слежу за футболистами. Не могу кого то назвать. Кого нибудь бы купили. Может, не одного.
— Не вратаря, очевидно?
— Да нет, можно и вратаря купить. Я, кстати, видел, что есть категория болельщиков, которые говорят, что у нас все вратари мертвые.
— Да ладно?
— Ну да: «Надо искать другого».
Нет, конечно, кто то хочет шанс дать молодым вратарям. Но кто то хочет купить еще одного вратаря, потому что мы с Антоном слабые. Там в комментариях можно много чего начитаться.
— Ты как к этому относишься?
— Да как? С улыбкой. Смешно. Людям хорошо — им есть, что обсуждать. Они сидят дома на кухне, что то обсуждают, ругаются на нас. Зато у них краски в жизни появляются. Когда то положительные, когда то отрицательные. Для этого и есть футбол — чтобы дарить какие то эмоции. В нашем случае хотелось бы дарить положительные эмоции нашим болельщикам, — сказал Лещук «Матч ТВ».