Лещук не исключил, что «Динамо» подпишет нового вратаря

— Да как? С улыбкой. Смешно. Людям хорошо — им есть, что обсуждать. Они сидят дома на кухне, что то обсуждают, ругаются на нас. Зато у них краски в жизни появляются. Когда то положительные, когда то отрицательные. Для этого и есть футбол — чтобы дарить какие то эмоции. В нашем случае хотелось бы дарить положительные эмоции нашим болельщикам, — сказал Лещук «Матч ТВ».