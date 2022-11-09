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57 минут назад

Лещук не исключил, что «Динамо» подпишет нового вратаря в случае продажи Захаряна

Матч ТВ

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук в беседе с «Матч ТВ» предположил, как можно потратить 15 миллионов евро, если этой зимой бело голубые все таки продадут полузащитник Арсена Захаряна в зарубежный клуб.

Лещук не исключил, что «Динамо» подпишет нового вратаря
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Летом 2022 года Захаряна пытался приобрести «Челси», но трансфер сорвался из за невозможности лондонского клуба оплатить переход игрока. 15 миллионов евро — сумма отступных за 19 летнего Арсена.

— Скоро зимнее трансферное окно. Очевидно, снова начнутся слухи про Захаряна.

— Возможно.

— Тюкавин говорит, что не хочет, чтобы он уходил. Не надо его отпускать?

— Если будет предложение — почему нет? Клуб заработает денег на Захе, купим кого нибудь еще.

— Кого бы ты купил на 15 млн евро, если бы был генменеджером?

— Не знаю. Не слежу за футболистами. Не могу кого то назвать. Кого нибудь бы купили. Может, не одного.

— Не вратаря, очевидно?

— Да нет, можно и вратаря купить. Я, кстати, видел, что есть категория болельщиков, которые говорят, что у нас все вратари мертвые.

— Да ладно?

— Ну да: «Надо искать другого».

Нет, конечно, кто то хочет шанс дать молодым вратарям. Но кто то хочет купить еще одного вратаря, потому что мы с Антоном слабые. Там в комментариях можно много чего начитаться.

— Ты как к этому относишься?

— Да как? С улыбкой. Смешно. Людям хорошо — им есть, что обсуждать. Они сидят дома на кухне, что то обсуждают, ругаются на нас. Зато у них краски в жизни появляются. Когда то положительные, когда то отрицательные. Для этого и есть футбол — чтобы дарить какие то эмоции. В нашем случае хотелось бы дарить положительные эмоции нашим болельщикам, — сказал Лещук «Матч ТВ».

Футбол,Арсен Захарян,Игорь Лещук,Динамо,
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