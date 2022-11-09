Агент Шкурина рассказал о перспективах возвращения в ЦСКА

«Скажу так: контракт с ЦСКА действует до лета 2024 года. Если абстрагироваться и говорить не только о футболе, сегодня непросто что-то прогнозировать и думать о том, что произойдет в июле», – заявил агент нападающего, чьи слова цитирует «РБ Спорт».