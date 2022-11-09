Мостовой заявил, что согласится на работу в "Зените" , если поступит предложение

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал заявление бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры о готовности возглавить любой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Мостового передает «РБ Спорт».
«По-спортивному я его понимаю. Но почему ему в Италии никто не предлагает работу? Это важный момент. Все хотят поехать в Россию, у нас же хорошо платят. Можно ли меня представить в «Зените»? Если позовут, то, пойду, конечно. Это же предложение по работе, почему бы и нет?» — сказал Мостовой.
Ранее Каррера заявил, что не видит ничего плохого в работе в конкурирующих клубах с его бывшими командами, приведя в пример игроков и тренеров, которые переходили из «Интера» в «Милан» и обратно, несмотря на многолетнее соперничество коллективов.
Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год — сначала в должности ассистента Дмитрия Аленичева, а позднее сменив его в должности главного тренера.
Каррера — первый в истории клуба иностранный специалист, которому удалось в своем дебютном сезоне завоевать золото чемпионата России. В 2017 году под руководством Карреры «Спартак» завоевал первый в своей истории Суперкубок России.