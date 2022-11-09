Мостовой заявил, что согласится на работу в "Зените" , если поступит предложение

«По-спортивному я его понимаю. Но почему ему в Италии никто не предлагает работу? Это важный момент. Все хотят поехать в Россию, у нас же хорошо платят. Можно ли меня представить в «Зените»? Если позовут, то, пойду, конечно. Это же предложение по работе, почему бы и нет?» — сказал Мостовой.