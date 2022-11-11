Романцев назвал состав комитета ветеранов "Спартака"

Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин и Александр Хаджи вошли в состав комитета ветеранов московского футбольного клуба "Спартак". Об этом в пятницу газете "Спорт-Экспресс" рассказал председатель комитета, восьмикратный чемпион России в составе красно-белых Олег Романцев.
8 ноября совет директоров "Спартака" утвердил создание комитета ветеранов, председателем которого стал Романцев. Почетным президентом комитета ветеранов был выбран Никита Симонян.
"В состав комитета вошли Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин и Александр Хаджи. Проверенные временем и преданные "Спартаку" люди, которым не безразлична судьба тех, кто защищал его цвета. Ну а бодрости духа в этом деле нам придаст Никита Павлович Симонян, который всегда находится в боевом настроении", - сказал Романцев.
"Что касается задач, то главная из них - помощь тем, кто ковал футбольную славу "Спартака". Это и материальная поддержка, помощь в лечении и организации различных мероприятий. Сейчас работаем над уставом, составляем списки ветеранов, изучаем их проблемы, прикидываем бюджет. Словом, дел хватает", - добавил он.
Романцеву 68 лет, он занимал пост главного тренера "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. На этом посту он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, в качестве игрока стал чемпионом СССР, бронзовым призером Олимпийских игр.