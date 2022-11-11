Романцев назвал состав комитета ветеранов "Спартака"

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8 ноября совет директоров "Спартака" утвердил создание комитета ветеранов, председателем которого стал Романцев. Почетным президентом комитета ветеранов был выбран Никита Симонян.

"В состав комитета вошли Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин и Александр Хаджи. Проверенные временем и преданные "Спартаку" люди, которым не безразлична судьба тех, кто защищал его цвета. Ну а бодрости духа в этом деле нам придаст Никита Павлович Симонян, который всегда находится в боевом настроении", - сказал Романцев.

"Что касается задач, то главная из них - помощь тем, кто ковал футбольную славу "Спартака". Это и материальная поддержка, помощь в лечении и организации различных мероприятий. Сейчас работаем над уставом, составляем списки ветеранов, изучаем их проблемы, прикидываем бюджет. Словом, дел хватает", - добавил он.