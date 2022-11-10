Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о государственном обеспечении ряда российских футбольных клубов. Как сообщает Legalnet, она предложила закрыть некоторые из них, которые «не умеют зарабатывать, а умеют только тратить».

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«Если они называют себя профессионалами, то они за эти годы — почти за 30 лет — могли бы уже научиться сами зарабатывать и соответствовать своему званию профессионального футбольного клуба», — заявила Роднина.

По мнению депутата, футбольные команды — это бизнес, и если клубы не научились зарабатывать деньги, то нужно или менять их руководство, или подавать на банкротство.