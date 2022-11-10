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20 минут назад

Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы

Никита Бородкин

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о государственном обеспечении ряда российских футбольных клубов. Как сообщает Legalnet, она предложила закрыть некоторые из них, которые «не умеют зарабатывать, а умеют только тратить».

Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если они называют себя профессионалами, то они за эти годы — почти за 30 лет — могли бы уже научиться сами зарабатывать и соответствовать своему званию профессионального футбольного клуба», — заявила Роднина.

По мнению депутата, футбольные команды — это бизнес, и если клубы не научились зарабатывать деньги, то нужно или менять их руководство, или подавать на банкротство.

Напомним, что сейчас продолжаются матчи Российской премьер-лиги. После 16 туров лидером таблицы является «Зенит». Несмотря на недавнее поражение от «Ахмата» команда из Санкт-Петербурга опережает ближайшего конкурента, московский «Спартак», на шесть очков. Третье место занимает «Ростов».

Футбол,Ирина Роднина,Зенит,Спартак,Госдума,
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