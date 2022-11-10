Молодежный "Спартак" наказали закрытием стадиона на два матча за инцидент на игре с ЦСКА

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал московский молодежный клуб "Спартак" провести без зрителей две игры в качестве наказания за необеспечение безопасности на матче 17-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ) против ЦСКА. Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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4 ноября "Спартак" на своем поле победил ЦСКА со счетом 2:1. По ходу встречи футболисты армейцев подбежали праздновать забитый гол к трибуне болельщиков "Спартака", после чего между игроками и болельщиками началась потасовка.

"За массовое появления на футбольном поле посторонних лиц, необеспечение безопасности на стадионе, повлекшее серьезные последствия, за скандирования зрителями ненормативной лексики, за использование и бросание зрителями пиротехнических единиц обязать "Спартак" провести два матча без зрителей и оштрафовать на 110 тыс. рублей", - сказал Григорьянц"За массовое появления на футбольном поле посторонних лиц, необеспечение безопасности на стадионе, повлекшее серьезные последствия, за скандирования зрителями ненормативной лексики, за использование и бросание зрителями пиротехнических единиц обязать "Спартак" провести два матча без зрителей и оштрафовать на 110 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - В рапорте и на видео мы увидели, что никаких провокационных действий и жестов со стороны футболистов ЦСКА не было в сторону трибуны "Спартака". После того, как футболист ЦСКА забил гол, на поле беспрепятственно выбежал болельщик "Спартака", направился к одному из игроков и ударил его. Болельщик вел себя агрессивно, после этого момента футболист ЦСКА Матвей Мадорский ударил этого болельщика".

"После этого с центральной трибуны выбежал еще один болельщик "Спартака", секунд 40 служба не реагировала на действия, потом стюарды вывели болельщика за пределы, также вывели другого болельщика. Можно говорить, что было необеспечение безопасности, которое привело к нарушению и серьезным последствиям. Болельщик "Спартака" беспрепятственно оказал физическое воздействие на игрока ЦСКА, служба безопасности не сумела принять меры, серьезное нарушение. Было также применено большое количество пиротехники, по данным МВД, шесть единиц пиротехники, одна из которых была брошена на поле. Болельщики и "Спартака", и ЦСКА скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения на протяжении всего матча", - добавил глава КДК.