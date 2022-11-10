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1 час назад

​Игрок молодёжки «Спартака» избежал ареста за оскорбление ЦСКА

Евро-футбол.Руиещё 1

В Молодёжной лиге «Спартак» недавно обыграл своих сверстников из ЦСКА со счётом 2:1. Игрок молодёжки «красно-белых» Михаил Пилипенко после игры исполнил кричалку, оскорбляя в ней ЦСКА.

​Игрок молодёжки «Спартака» избежал ареста за оскорбление ЦСКА
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», это историей заинтересовались правоохранительные органы. На Пилипенко после той игры был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. 19-летнему футболисту грозил арест на 15 суток, но он избежал довольно строгого наказания. Пилипенко заплатит небольшой штраф в 500 рублей. Футболисту пришлось провести беседу с представителями МВД при участии клуба.

Напомним, что «Спартак» и ЦСКА наказали за поведение их фанатов в матче Молодёжной лиги.

Футбол,Михаил Пилипенко,Спартак,
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