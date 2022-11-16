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1 час назад

10 интересных фактов о чемпионате мира по футболу 2022

Мария Иванова

20 ноября начнутся первые игры чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре. По этому случаю мы подготовили десять интересных фактов о турнире: от любопытных деталей до нового и мяча.

10 удивительных фактов о чемпионате мира по футболу 2022
Фото: ТАССТАСС

Первый чемпионат мира на Среднем Востоке

Видео дня

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре: таким образом, это будет первый визит турнира на Средний Восток. Катар выиграл право хостинга чемпионата в 2010-м, обойдя США, Южную Корею, Японию и Австралию. Позднее это стало причиной скандала, т.к. два члена исполнительного комитета ФИФА потеряли право голоса из-за обвинений в продаже голосов.

Первый чемпионат мира, который пройдет зимой

Помимо всего прочего, этот чемпионат будет первым турниром, который проводится зимой: это сделано специально для того, чтобы защитить спортсменов и болельщиков от летней жары. Тем не менее, в ноябре погода в Катаре все равно будет весьма теплой: средняя температура составит порядка 28 градусов по Цельсию. Специально для этого власти страны дополнительно оборудовали все стадионы кондиционерными системами.

Самый скандальный чемпионат мира

Ни один разговор о чемпионате мира в Катаре не обходится без обсуждения множества противоречивых слухов и скандалов, связанных с мероприятием. Правительство страны не раз обвинялось в использовании рабского труда и эксплуатации мигрантов. Организация Amnesty International и многие другие правозащитные группы призывали власти Катара выплатить пострадавшим компенсацию, соразмерную денежному вознаграждению, которое получит победитель. Помимо этого, также звучат обвинения в коррупции, и некоторые бывшие игроки сборных бойкотируют чемпионат.

На чемпионате мира в Катаре нельзя употреблять алкоголь

Законы Катара запрещают употребление алкоголя и нахождение в нетрезвом виде в общественных местах. Нарушение этих запретов грозит либо шестью месяцами тюремного заключения, либо внушительным штрафом, из-за чего на стадионах не будет продаваться алкоголь: фанаты, пришедшие на матч в неподобающем виде, смогут прийти в себя в специальных вытрезвителях. Однако запрет на алкоголь не распространяется на фанатские зоны, оборудованные по всей стране.

Игры чемпионата мира в Катаре пройдут на восьми стадионах

Битвы за кубок мира состоятся на восьми площадках, расположенных в пяти городах на территории Катара.

  • «Лусаил Айконик» в Лусаиле (80,000 человек)
  • «Аль-Байт» в Аль-Хауре (60,000 человек)
  • Стадион 974 в Дохе (40,000 человек)
  • «Аль-Тумама» в Дохе (40,000 челове)
  • Международный стадион Халифа в Ар Райяне (45,416 человек)
  • «Университетский город» в Ар Райяне (45,350 человек)
  • «Ахмад бин Али» в Ар Райяне (44,740 человек)
  • «Аль Джануб» в Аль-Вакре (40,000 человек)

Как выглядит турнирная сетка

Поскольку все команды-участницы уже распределены по группам, мы знаем, кто с кем играет. Вы можете изучить результаты жеребьевки ниже.

CBS

Официальный талисман чемпионата мира — платок по имени Ла’иб

Согласно ролику, опубликованному на YouTube-канале оргкомитета чемпионата, нового талисмана выбирала экспертная комиссия, состоявшая из льва Вилли (ЧМ 1966), халапеньо Пике (ЧМ 1986) и знаменитого осьминога Пауля. Маскотом турнира в Катаре станет Ла’иб: волшебный платок-гутра (традиционный арабский головной убор), который умеет открывать порталы в параллельные миры.

FIFA

Официальная песня чемпионата — Hayya Hayya

Гимном чемпионата мира в Катаре стала песня Hayya Hayya. Композицию исполнили музыканты Trinidad Cardona, Davido и Aisha.

Система видеопомощи арбитрам

На чемпионате мира 2022 года, как и на предыдущем турнире, будет использоваться система видеопомощи арбитрам. Она поможет рассудить не только нарушения, но и опасные ситуации, такие как пенальти, штрафные. Для отслеживания офсайдов ФИФА предусмотрела новый видео-инструмент: комплекс из 12 камер, размещенных под крышей стадиона, поможет четче рассчитывать позиции игроков. Мяч тоже будет оснащен электронным датчиком.

Официальный мяч чемпионата — Al Rihla

Немецкая компания Adidas предоставила мяч, который будет использоваться на играх в Катаре: Al Rihla, что в переводе с арабского означает «путешествие». Его дизайн был вдохновлен архитектурой Катара и цветами национального флага. Помимо этого, представители оргкомитета ожидают, что Al Rihla станет самым быстрым мячом за всю историю чемпионата.

Футбол,ЧМ-2022,Amnesty International,
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