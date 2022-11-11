«Спартак» отправил в отставку главного тренера Бориса Миронова

Вместе с ним своего поста лишился Егор Башкатов, который был ассистентом Миронова, сообщает пресс-служба «Спартака».
Команда в нынешнем сезоне потерпела шесть поражений подряд. Сейчас клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, в запасе команды 27 очков в 29 играх.
Миронов занимал пост главного тренера с 2021 года, контракт со специалистом был рассчитан на два года. В сезоне 21/22 команда стала шестой в Западной конференции. Однако «Спартак» впервые с 2010 года попал в плейф-офф: финский «Йокерит» самовольно покинул лигу. Дальше первого раунда команда не прошла, москвичи проиграли петербургского «СКА» со счетом в серии 1-4.
Пост главного тренера займет Игорь Гришин из команды «Химик».