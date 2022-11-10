Семин поддержал решение Карпина не вызывать Миранчука в сборную

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о том, что наставник сборной России Валерий Карпин не вызвал полузащитника «Торино» Алексея Миранчука на ноябрьский сбор. Слова Семина передает Sport24.
«Нужно ли было вызывать Миранчука в сборную? Есть главный тренер, ему виднее. Алексею сейчас важно проявить себя в «Торино». Думаю, это верное решение», — сказал Семин.
17 ноября российские футболисты проведут в Душанбе товарищеский матч с командой Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана в Ташкенте.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.