Луис Суарес попал в окончательную заявку сборной Уругвая на ЧМ-2022

Сборная Уругвая огласила окончательную заявку на чемпионат мира — 2022, который пройдет в Катаре.
Вратари: Фернандо Муслера, Серхио Рочет, Себастьян Соса.
Защитники: Хосе Мария Хименес, Себастьян Коатес, Диего Годин, Мартин Касерес, Рональд Араухо, Хосе Луис Родригес, Луис Эспино, Матиас Оливера, Матиас Винья.
Полузащитники: Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде, Фелипе Карбальо, Матиас Весино, Хиорхьян де Арраскаета, Факундо Пельистри, Мартин Сатриано, Факундо Торрес.
Нападающие: Дарвин Нуньес, Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Николас Лопес.
Уругвайские футболисты в группе проведут матчи со сборными Португалии, Ганы и Южной Кореи.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».
Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире. Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены.